Вінниччани навчилися заробляти кошти на смітті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Громада міста Іллінці Вінницької області навчилася перетворювати сміття на гроші, передає УНН.
З 3 вересня 2016 року в місті триває соціальний експеримент. Місцева влада розставила близько 30 контейнерів для роздільного збору сміття та придбала спеціальне обладнання, яке пресує пластикові відходи у брикети.
В подальшому ці брикети продаються спеціалізованим підприємствам, а виручені кошти повертаються до місцевого бюджету.
Разом з тим, в Україні незабаром може з’явитися більш прогресивний механізм збору пластикових пляшок.
Екологічний комітет Верховної Ради схвалив впровадження в Україні європейської моделі збору тари, яка полягає у поверненні коштів громадянам за кожну здану пляшку.
Наразі така система діє у Німеччині, Польщі, Фінляндії та інших європейських країнах.