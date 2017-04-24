Винничане научились зарабатывать деньги на мусоре

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38367 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101696 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155160 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115905 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116192 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112369 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104155 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107030 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103534 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153254 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Община города Ильинцы Винницкой области научилась превращать мусор в деньги, передает УНН.

С 3 сентября 2016 года в городе продолжается социальный эксперимент. Местные власти расставили около 30 контейнеров для раздельного сбора мусора и приобрела специальное оборудование, которое прессует пластиковые отходы в брикеты.

В дальнейшем эти брикеты продаются специализированным предприятиям, а вырученные средства возвращаются в местный бюджет.

Вместе с тем, в Украине вскоре может появиться более прогрессивный механизм сбора пластиковых бутылок.

Экологический комитет Верховной Рады одобрил внедрение в Украине европейской модели сбора тары, которая заключается в возвращении средств гражданам за каждую сданную бутылку.

Сейчас такая система действует в Германии, Польше, Финляндии и других европейских странах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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