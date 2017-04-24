Винничане научились зарабатывать деньги на мусоре

С 3 сентября 2016 года в городе продолжается социальный эксперимент. Местные власти расставили около 30 контейнеров для раздельного сбора мусора и приобрела специальное оборудование, которое прессует пластиковые отходы в брикеты.

В дальнейшем эти брикеты продаются специализированным предприятиям, а вырученные средства возвращаются в местный бюджет.

Вместе с тем, в Украине вскоре может появиться более прогрессивный механизм сбора пластиковых бутылок.

Экологический комитет Верховной Рады одобрил внедрение в Украине европейской модели сбора тары, которая заключается в возвращении средств гражданам за каждую сданную бутылку.

Сейчас такая система действует в Германии, Польше, Финляндии и других европейских странах.