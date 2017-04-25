Винищувачі-бомбардувальники США F-35 приземлилися в Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Новітні багатофункціональні винищувачі-бомбардувальники США F-35 приземлилися на естонський аеродром Емарі під Таллінном, передає УНН з посиланням на Еrr.ee.
Як повідомляє видання, літаки виготовлені із застосуванням технологій мало помітності, і пробудуть в східній Європі кілька тижнів. Винищувачі-бомбардувальники F-35 будуть використані для “відпрацювання взаємодії” з командуванням і льотчиками союзних сил по НАТО.
Раніше ВВС США повідомляли про намір розгорнути в Європі ці новітні літаки в модифікації F-35A на початку 2020 року. Про можливість задіяти F-35 на деякий час в охороні повітряних кордонів країн Балтії повідомив влітку минулого року американський генерал Герберт Карлайл у виступі перед Конгресом.
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Також він заявив, що завдання F-35 — послати сигнал потенційним опонентам, таким як Росія.
Протягом декількох тижнів нові літаки братимуть участь у навчаннях спільно з іншими бойовими повітряними судами США і НАТО, дислокованими в Європі в рамках ініціативи щодо гарантій європейським союзникам.