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Винищувачі-бомбардувальники США F-35 приземлилися в Естонії

Винищувачі-бомбардувальники США F-35 приземлилися в Естонії

Київ • УНН

 • 12369 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Новітні багатофункціональні винищувачі-бомбардувальники США F-35 приземлилися на естонський аеродром Емарі під Таллінном, передає УНН з посиланням на Еrr.ee.

Як повідомляє видання, літаки виготовлені із застосуванням технологій мало помітності, і пробудуть в східній Європі кілька тижнів. Винищувачі-бомбардувальники F-35 будуть використані для “відпрацювання взаємодії” з командуванням і льотчиками союзних сил по НАТО.

Раніше ВВС США повідомляли про намір розгорнути в Європі ці новітні літаки в модифікації F-35A на початку 2020 року. Про можливість задіяти F-35 на деякий час в охороні повітряних кордонів країн Балтії повідомив влітку минулого року американський генерал Герберт Карлайл у виступі перед Конгресом.

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Також він заявив, що завдання F-35 — послати сигнал потенційним опонентам, таким як Росія.

Протягом декількох тижнів нові літаки братимуть участь у навчаннях спільно з іншими бойовими повітряними судами США і НАТО, дислокованими в Європі в рамках ініціативи щодо гарантій європейським союзникам.

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