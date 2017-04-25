Истребители-бомбардировщики США F-35 приземлились в Эстонии

Как сообщает издание, самолеты изготовлены с применением технологий малой заметности, и пробудут в восточной Европе несколько недель. Истребители-бомбардировщики F-35 будут использованы для "отработки взаимодействия" с командованием и летчиками союзных сил по НАТО.

Ранее ВВС США сообщали о намерении развернуть в Европе эти новейшие самолеты в модификации F-35A в начале 2020 года. О возможности задействовать F-35 на некоторое время в охране воздушных границ стран Балтии сообщил летом прошлого года американский генерал Герберт Карлайл, выступая перед Конгрессом.

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Также он заявил, что задача F-35 - послать сигнал потенциальным оппонентам, таким как Россия.

В течение нескольких недель новые самолеты будут участвовать в учениях совместно с другими боевыми воздушными судами США и НАТО, дислоцированными в Европе в рамках инициативы относительно гарантий европейским союзникам.