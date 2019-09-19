Винищувач втратив в небі над Німеччиною два підвісних бака
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Винищувач-бомбардувальник Tornado ВВС Німеччини, перебуваючи в небі над землею Шлезвіг-Гольштейн, втратив два підвісних паливних бака. Про це повідомило в четвер агентство DPA з посиланням на представника військово-повітряних сил ФРН, передає УНН.
Як зазначається, на момент інциденту баки вже були порожні, без палива. Один з них впав і був виявлений в полі в районі Східний Гольштейн на півночі Німеччини. Інший поки не знайшли. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Tornado повертався на авіабазу Шлезвіг в комуні Ягель з навчань. Причина, по якій літак втратив баки, поки невідома.
Як очікується, термін експлуатації літаків Tornado, що перебувають на озброєнні у Бундесверу, закінчується в 2025 році. Наразі ВПС ФРН у своєму розпорядженні приблизно 85 Tornado. При цьому уряд ФРН поки не хоче повністю відмовлятися від Tornado, здатних нести ядерні снаряди.
Нагадаємо, пілот після аварії бельгійського винищувача у Франції повис на високовольтному дроті.