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Винищувач втратив в небі над Німеччиною два підвісних бака

Винищувач втратив в небі над Німеччиною два підвісних бака

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Винищувач-бомбардувальник Tornado ВВС Німеччини, перебуваючи в небі над землею Шлезвіг-Гольштейн, втратив два підвісних паливних бака. Про це повідомило в четвер агентство DPA з посиланням на представника військово-повітряних сил ФРН, передає УНН.

Як зазначається, на момент інциденту баки вже були порожні, без палива. Один з них впав і був виявлений в полі в районі Східний Гольштейн на півночі Німеччини. Інший поки не знайшли. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Tornado повертався на авіабазу Шлезвіг в комуні Ягель з навчань. Причина, по якій літак втратив баки, поки невідома.

Як очікується, термін експлуатації літаків Tornado, що перебувають на озброєнні у Бундесверу, закінчується в 2025 році. Наразі ВПС ФРН у своєму розпорядженні приблизно 85 Tornado. При цьому уряд ФРН поки не хоче повністю відмовлятися від Tornado, здатних нести ядерні снаряди.

Нагадаємо, пілот після аварії бельгійського винищувача у Франції повис на високовольтному дроті.

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