Пілот після аварії бельгійського винищувача у Франції повис на високовольтному дроті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні у французькому місті Плювіньє впав бельгійський винищувач, у якому летіли два пілоти, один з них заплутався у високовольтному дроті під час катапультування. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
"Бельгійський реактивний винищувач F-16 впав у населеному пункті на заході Франції, і один з його пілотів повис на високовольтному дроті", - йдеться у повідомленні.
Речник регіональної префектури повідомив, що літак впав у місті Плювіньє у Бретані. Одного з його пілотів врятували, поки іншого звільняють з високовольтного дроту.
Прессекретар національної поліції зазначила, що серед місцевих жителів ніхто не постраждав. За її словами, близько 100 поліцейських оточили місце аварії та розслідують, що сталося.
Нагадуємо, семеро людей стали жертвами катастрофи літака на заході Колумбії.