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Истребитель потерял в небе над Германией два подвесных бака

Истребитель потерял в небе над Германией два подвесных бака

Киев  •  УНН

 • 16222 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Истребитель-бомбардировщик Tornado ВВС Германии, находясь в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн, потерял два подвесных топливных бака. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на представителя военно-воздушных сил ФРГ, передает УНН.

Как отмечается, в момент инцидента баки уже были пустые, без топлива. Один из них упал и был обнаружен в поле в районе Восточный Гольштейн на севере Германии. Другой пока не нашли. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Tornado возвращался на авиабазу Шлезвиг в коммуне Ягель с учений. Причина, по которой самолет потерял баки, пока неизвестна.

Как ожидается, срок эксплуатации самолетов Tornado, находящихся на вооружении в Бундесвера, заканчивается в 2025 году. Сейчас ВВС ФРГ располагает примерно 85 Tornado. При этом правительство ФРГ пока не хочет полностью отказываться от Tornado, способных нести ядерные снаряды.

Напомним, пилот после аварии бельгийского истребителя во Франции повис на высоковольтном проводе.

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