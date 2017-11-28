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Винищувач РФ перехопив американський літак над Чорним морем

Винищувач РФ перехопив американський літак над Чорним морем

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російський винищувач Су-30 у повітряному просторі над Чорним морем здійснив перехоплення літака США P-8 Poseidon, передає УНН з посиланням на CNN.

“Літак США працював у міжнародному повітряному просторі та нічого не робив, щоб спровокувати цю поведінку в Росії”, — заявила офіційний представник Пентагону Мішель Балданзи.

Також зазначено, що дії російського літака були визнані “небезпечними”, оскільки літак пролетів в безпосередній близькості над американським літаком, що змусило останнього зробити різкий маневр.

Також вона додала, що російський винищувач знаходився на 50 метрів від американського літака.

Як повідомляв УНН, коаліція допустила літак з вакцинами для 600 тисяч дітей в аеропорт столиці Ємену.

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