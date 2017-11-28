Истребитель РФ перехватил американский самолет над Черным морем

“Самолет США работал в международном воздушном пространстве и ничего не делал, чтобы спровоцировать такое поведение в России”, — заявила официальный представитель Пентагона Мишель Балданзы.

Также указано, что действия российского самолета были признаны “опасными”, поскольку самолет пролетел в непосредственной близости над американским самолетом, что заставило последнего сделать резкий маневр.

Также она добавила, что российский истребитель находился на 50 метров от американского самолета.

Как сообщал УНН, коалиция допустила самолет с вакцинами для 600 тысяч детей в аэропорт столицы Йемена.