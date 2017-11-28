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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 6357 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 15817 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 16616 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 89727 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 80890 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 92494 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121733 просмотра

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10 марта, 18:32 • 115837 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Истребитель РФ перехватил американский самолет над Черным морем

Истребитель РФ перехватил американский самолет над Черным морем

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российский истребитель Су-30 в воздушном пространстве над Черным морем совершил перехват самолета США P-8 Poseidon, передает УНН со ссылкой на CNN.

“Самолет США работал в международном воздушном пространстве и ничего не делал, чтобы спровоцировать такое поведение в России”, — заявила официальный представитель Пентагона Мишель Балданзы.

Также указано, что действия российского самолета были признаны “опасными”, поскольку самолет пролетел в непосредственной близости над американским самолетом, что заставило последнего сделать резкий маневр.

Также она добавила, что российский истребитель находился на 50 метров от американского самолета.

Как сообщал УНН, коалиция допустила самолет с вакцинами для 600 тысяч детей в аэропорт столицы Йемена.

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