"Винесли" прикрас на близько 2 млн грн: на Закарпатті затримали підозрюваних у розбої
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Виноградові двоє чоловіків "винесли" з ювелірної крамниці дорогоцінні прикраси на суму близько 2 мільйонів гривень. Наразі фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання після затримання. Про це повідомляє УНН із посиланням відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області.
"У Виноградові на вулиці Станційній на початку січня трапився резонансний злочин. Невідомі особи, за попередньою змовою, скоїли напад на ювелірний магазин. Погрожуючи пістолетом продавцю магазину, злочинці забрали з крамниці коштовності на суму майже 2 мільйони гривень. Серед викраденого золоті ланцюжки, оздоблені дорогоцінним камінням прикраси тощо", - йдеться у повідомленні.
Так, розслідування у справі тривало кілька місяців.
У ході опрацювання зібраної доказової бази, поліцейські встановили, що до злочину причетні 36-ти та 27-річні мешканці Кривого Рогу. Розробивши заздалегідь алгоритм злочину, вони незаконно проникли до приміщення ювелірного магазину та вчинили задумане.
Повідомляється, що правоохоронці затримали зловмисників. За місцем їх проживання у Кривому Розі проведено обшуки, під час яких вилучено докази причетності чоловіків до скоєного злочину. Наразі фігуранти перебувають у ізоляторі тимчасового тримання.
"Злочинцям слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій, вчинений групою осіб. Відповідно до санкції вказаної статті їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна", - повідомили у поліції.
Слідство у справі триває.
Нагадаємо, що на Хмельниччині банда влаштувала розбій та викрала ювелірних виробів на понад 4 млн грн.