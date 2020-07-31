"Вынесли" украшений на около 2 млн грн: на Закарпатье задержали подозреваемых в разбое
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Виноградове двое мужчин "вынесли" из ювелирного магазина драгоценные украшения на сумму около 2 миллионов гривен. Сейчас фигуранты находятся в изоляторе временного содержания после задержания. Об этом сообщает УНН со ссылкой отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области.
"В Виноградове на улице Станционной в начале января случилось резонансное преступление. Неизвестные лица, по предварительному сговору, совершили нападение на ювелирный магазин. Угрожая пистолетом продавцу магазина, преступники забрали из магазина драгоценности на сумму почти 2 миллиона гривен. Среди похищенного золотые цепочки, украшенные драгоценными камнями украшения и т.п.", - говорится в сообщении.
Так, расследование по делу длилось несколько месяцев.
В ходе обработки собранной доказательной базы, полицейские установили, что к преступлению причастны 36-ти и 27-летние жители Кривого Рога. Разработав заранее алгоритм преступления, они незаконно проникли в помещение ювелирного магазина и совершили задуманное.
Сообщается, что правоохранители задержали злоумышленников. По месту их проживания в Кривом Роге проведены обыски, во время которых изъяты доказательства причастности мужчин к совершенному преступлению. Сейчас фигуранты находятся в изоляторе временного содержания.
"Преступникам следователи уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбой, совершенный группой лиц. Согласно санкции указанной статьи им грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.
Следствие по делу продолжается.
Напомним, что в Хмельницкой области банда устроила разбой и похитила ювелирных изделий более чем 4 млн грн.