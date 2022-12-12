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"Він боїться смерті": Зеленський пояснив, чому путін не застосує ядерну зброю

"Він боїться смерті": Зеленський пояснив, чому путін не застосує ядерну зброю

Київ • УНН

 • 571852 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. російський диктатор володимир путін не наважиться застосувати ядерну зброю, оскільки розуміє, що отримає відповідь від інших держав, яка призведе до його власної смерті. Таку думку президент України Володимир Зеленський висловив у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом, передає УНН.

Цитата

Відповідаючи на запитання ведучого щодо застосування ядерної зброї з боку росії, Зеленський сказав, що путін боїться власної смерті, а такий крок може до цього призвести.

“Я бачив його (володимира путіна – ред.). І я бачив його бажання жити. Він дуже любить це життя. Він навіть сидить за довгим столом, бо боїться захворіти на Covid, або на щось ще. Це говорить про те, що він боїться смерті. Він любить життя. Тож я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю. Тому що він розуміє, що якщо він застосує, то наступні кроки можуть бути від будь-якої держави саме особисто до нього”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо

За словами Володимира Зеленського, якщо володимир путін неочікувано помре, тоді війна закінчиться, оскільки інституції росії припинять працювати.

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