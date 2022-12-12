"Он боится смерти": Зеленский объяснил, почему путин не применит ядерное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. российский диктатор владимир путин не решится применить ядерное оружие, поскольку понимает, что получит ответ от других государств, который приведет к его собственной смерти. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом, передает УНН.
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Отвечая на вопрос ведущего о применении ядерного оружия со стороны россии, Зеленский сказал, что путин боится собственной смерти, а такой шаг может к этому привести.
“Я видел его (владимира путина – ред.). И я видел его желание жить. Он очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, потому что боится заболеть Covid, или чем-то еще. Это говорит о том, что он боится смерти. Он любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие. Потому что он понимает, что если он применит, то следующие шаги могут быть от любого государства именно лично к нему”, – сказал Зеленский.
Напомним
По словам Владимира Зеленского, если владимир путин неожиданно умрет, тогда война закончится, поскольку институции россии перестанут работать.