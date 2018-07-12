Вимогу облаштувати газові лічильники засобами дистанційної передачі даних відтермінували
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Підприємствам дозволили не облаштовувати газові лічильники засобами дистанційної передачі даних до 1 травня 2019 року, передає УНН з посиланням на повідомлення НКРЕКП.
“Регулятор вніс зміни до Кодексу газорозподільних систем і Типового договору розподілу природного газу та продовжив термін облаштування комерційних вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі до 1 травня 2019 року”, — повідомили у Комісії.
Зазначається, що таким чином усуваються проблемні аспекти, які були виявлені під час аналізу результативності дії згаданих нормативно-правових актів, та це приводить акти у відповідність до норм Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.
Регулятор вніс зміни щодо:
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- заборони Оператору газорозподільних систем припиняти розподіл природного газу у випадку надання власником комерційного вузла обліку Оператору ГРМ гарантійного листа щодо зобов’язання у визначений ним строк, але не пізніше 1 травня 2019 року облаштувати лічильник газу засобами дистанційної передачі;
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- приведення Кодексу газорозподільних систем у відповідність до вимог Закону України “Про житлово-комунальні послуги” в частині проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж;
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- порядку встановлення, розміру та режиму використання охоронної зони об’єктів газорозподільних систем;
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- строків проведення перевірки лічильника перед введенням його в експлуатацію;
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- порядку визначення необлікованих об’ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування побутовому споживачу;
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- удосконалення порядку організації приладового обліку в точці вимірювання;
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- порядку припинення розподілу природного газу;
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- узгодження норм Кодексу газорозподільних систем з Правилами безпеки систем газопостачання.
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Нагадаємо, “Укртрансгаз” подав до суду позов із вимогою скасувати постанову НКРЕКП, яка вносить зміни до Кодексу ГТС та запроваджує добове балансування на ринку природного газу.