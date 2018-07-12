Вимогу облаштувати газові лічильники засобами дистанційної передачі даних відтермінували

“Регулятор вніс зміни до Кодексу газорозподільних систем і Типового договору розподілу природного газу та продовжив термін облаштування комерційних вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі до 1 травня 2019 року”, — повідомили у Комісії.

Зазначається, що таким чином усуваються проблемні аспекти, які були виявлені під час аналізу результативності дії згаданих нормативно-правових актів, та це приводить акти у відповідність до норм Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Регулятор вніс зміни щодо:



заборони Оператору газорозподільних систем припиняти розподіл природного газу у випадку надання власником комерційного вузла обліку Оператору ГРМ гарантійного листа щодо зобов’язання у визначений ним строк, але не пізніше 1 травня 2019 року облаштувати лічильник газу засобами дистанційної передачі;



приведення Кодексу газорозподільних систем у відповідність до вимог Закону України “Про житлово-комунальні послуги” в частині проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж;



порядку встановлення, розміру та режиму використання охоронної зони об’єктів газорозподільних систем;



строків проведення перевірки лічильника перед введенням його в експлуатацію;



порядку визначення необлікованих об’ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування побутовому споживачу;



удосконалення порядку організації приладового обліку в точці вимірювання;



порядку припинення розподілу природного газу;



узгодження норм Кодексу газорозподільних систем з Правилами безпеки систем газопостачання.



Нагадаємо, “Укртрансгаз” подав до суду позов із вимогою скасувати постанову НКРЕКП, яка вносить зміни до Кодексу ГТС та запроваджує добове балансування на ринку природного газу.