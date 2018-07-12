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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49450 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105372 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126994 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134370 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170275 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153777 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 141437 просмотра

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Требование обустроить газовые счетчики средствами дистанционной передачи данных отсрочили

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Предприятиям разрешили не обустраивать газовые счетчики средствами дистанционной передачи данных до 1 мая 2019 года, передает УНН со ссылкой на сообщение НКРЭКУ.

“Регулятор внес изменения в Кодекс газораспределительных систем и Типовый договор распределения природного газа и продлил срок обустройства коммерческих узлов учета газа средствами дистанционной передачи до 1 мая 2019 года”, — сообщили в Комиссии.

Отмечается, что таким образом устраняются проблемные аспекты, которые были обнаружены при анализе результативности действия упомянутых нормативно-правовых актов, и это приводит акты в соответствие с нормами Закона Украины “О жилищно-коммунальных услугах”.

Регулятор внес изменения относительно:

  • запрета Оператору газораспределительных систем прекращать распределение природного газа в случае предоставления владельцем коммерческого узла учета Оператору ГРМ гарантийного письма об обязательстве в определенный им срок, но не позднее 1 мая 2019 года обустроить счетчик газа средствами дистанционной передачи;
  • приведения Кодекса газораспределительных систем в соответствие с требованиями Закона Украины “О жилищно-коммунальных услугах” в части проведения технического обслуживания внутридомовых газовых сетей;
  • порядка установления, размера и режима использования охранной зоны объектов газораспределительных систем;
  • сроков проведения проверки счетчика перед вводом его в эксплуатацию;
  • порядка определения неучтенных объемов природного газа и изменения их режима начисления бытовому потребителю;
  • совершенствование порядка организации приборного учета в точке измерения;
  • порядок прекращения распределения природного газа;
  • согласование норм Кодекса газораспределительных систем с Правилами безопасности систем газоснабжения.

Напомним, “Укртрансгаз” подал в суд иск с требованием отменить постановление НКРЭКУ, которое вносит изменения в Кодекс ГТС и вводит суточное балансирование на рынке природного газа.

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