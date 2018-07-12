Требование обустроить газовые счетчики средствами дистанционной передачи данных отсрочили

“Регулятор внес изменения в Кодекс газораспределительных систем и Типовый договор распределения природного газа и продлил срок обустройства коммерческих узлов учета газа средствами дистанционной передачи до 1 мая 2019 года”, — сообщили в Комиссии.

Отмечается, что таким образом устраняются проблемные аспекты, которые были обнаружены при анализе результативности действия упомянутых нормативно-правовых актов, и это приводит акты в соответствие с нормами Закона Украины “О жилищно-коммунальных услугах”.

Регулятор внес изменения относительно:



запрета Оператору газораспределительных систем прекращать распределение природного газа в случае предоставления владельцем коммерческого узла учета Оператору ГРМ гарантийного письма об обязательстве в определенный им срок, но не позднее 1 мая 2019 года обустроить счетчик газа средствами дистанционной передачи;



приведения Кодекса газораспределительных систем в соответствие с требованиями Закона Украины “О жилищно-коммунальных услугах” в части проведения технического обслуживания внутридомовых газовых сетей;



порядка установления, размера и режима использования охранной зоны объектов газораспределительных систем;



сроков проведения проверки счетчика перед вводом его в эксплуатацию;



порядка определения неучтенных объемов природного газа и изменения их режима начисления бытовому потребителю;



совершенствование порядка организации приборного учета в точке измерения;



порядок прекращения распределения природного газа;



согласование норм Кодекса газораспределительных систем с Правилами безопасности систем газоснабжения.



Напомним, “Укртрансгаз” подал в суд иск с требованием отменить постановление НКРЭКУ, которое вносит изменения в Кодекс ГТС и вводит суточное балансирование на рынке природного газа.