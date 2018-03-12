Вимога МВФ щодо ціни на газ: Порошенко сказав, що потрібно врахувати на переговорах

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Рішення Стокгольмського арбітражу та зміна цінового паритету - нові обставини, які треба врахувати при обговоренні вимоги МВФ підвищити ціну на газу. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з бізнесом, передає УНН.

"Найскладнішим, як на мене, є таке питання, як вимога МВФ ще раз підвищити ціни на газ. Наша співпраця з МВФ є важливим пріоритетом. Я впевнений, що діалог з фондом потрібен. При цьому прийняття рішень Стокгольмським арбітражем, зміна цінового паритету є новими обставинами, які мають бути враховані. Я впевнений, що і Міністерство фінансів, яке проводить ці переговори, та інші переговорники докладуть максимум зусиль, які дозволять знайти розумний баланс між необхідністю співпраці з кредиторами та інтересами українських домогосподарств", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНН, за рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

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