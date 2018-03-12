Требование МВФ относительно цены на газ: Порошенко сказал, что нужно учесть на переговорах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Решение Стокгольмского арбитража и изменение ценового паритета - новые обстоятельства, которые надо учесть при обсуждении требования МВФ повысить цену на газу. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с бизнесом, передает УНН.
"Самым сложным, по-моему, есть такой вопрос, как требование МВФ еще раз повысить цены на газ. Наше сотрудничество с МВФ является важным приоритетом. Я уверен, что диалог с фондом нужен. При этом принятие решений Стокгольмским арбитражем, изменение ценового паритета являются новыми обстоятельствами, которые должны быть учтены. Я уверен, что и Министерство финансов, которое проводит эти переговоры, и другие переговорщики приложат максимум усилий, которые позволят найти разумный баланс между необходимостью сотрудничества с кредиторами и интересами украинских домохозяйств", - отметил Порошенко.
Как сообщал УНН, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".