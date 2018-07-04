Вімблдон-2018: Стаховський зазнав поразки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. На трав'яних кортах у Великій Британії відбувся поєдинок другого кола Вімблдону за участі українця Сергія Стаховського та 11-го сіяного американця Сема Куеррі, передає кореспондент УНН.
У першому сеті тривала непоступлива боротьба попри великий розрив тенісистів у світовому рейтингу. Кожен перемагав на своїх подачах і доля сету визначалася на тайбрейку. Лише одна не захищена подача киянина дозволила Куеррі виграти партію 7:6 (4).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стаховський зробив ривок у рейтингу АТР
В наступних сетах Куеррі вже виграв загалом три гейми на подачі Стаховського, а наш земляк не зумів зачепитися – 6:3, 6:3.
Відзначимо, що наступним супротивником Куеррі стане переможець пари Лоренці – Монфіс.