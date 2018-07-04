Уимблдон-2018: Стаховский потерпел поражение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. На травяных кортах в Великобритании состоялся поединок второго круга Уимблдона с участием украинца Сергея Стаховского и 11-го сеяного американца Сэма Куэрри, передает корреспондент УНН.
В первом сете продолжалась неуступчивая борьба несмотря на большой разрыв теннисистов в мировом рейтинге. Каждый побеждал на своих подачах и судьба сета определялась на тайбрейке. Лишь одна не защищенная подача киевлянина позволила Куэрри выиграть партию 7:6 (4).
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В последующих сетах Куэрри уже выиграл всего три гейма на подаче Стаховского, а наш земляк не сумел зацепиться - 6:3, 6: 3.
Отметим, что следующим противником Куэрри станет победитель пары Лоренци - Монфис.