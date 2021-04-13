Вимагали гроші при видачі тіла померлої від COVID-19: у Києві затримали лікарів

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"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря однієї зі столичних лікарень на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, вказані працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих осіб грошові кошти за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх у холодильних камерах, миття, одягання та підготовку до поховання. При цьому послуги, за які працівники лікарні брали гроші, згідно з нормативно-правовими актами МОЗ України надаються безоплатно.

"Лікарів затримали у порядку ст. 208 КПК України під час одержання чергової неправомірної вигоди від громадянина за підготовку та видачу тіла жінки, померлої від COVID-19, у відкритій труні", - зазначається в повідомленні.

Так, наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів. Зауважується, що слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть причетними до корупційної схеми.

Доповнення

У Києві незаконно виготовляли фейкові довідки про негативний тест на COVID-19, ціна стартувала від 900 грн. До схеми причетні працівники приватної лабораторії.



Це вже не перший випадок зі схемами з довідками про тест на COVID-19. Так, у січні поліція викрила подружжя, яке виготовляло підроблені довідки про проходження тесту на коронавірус. Щодня зловмисники виготовляли щонайменше 70 фальсифікованих довідок по 500 грн. Поліція відкрила провадження.



