Требовали деньги при выдаче тела умершей от COVID-19: в Киеве задержали врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве заведующего патологоанатомического отделения и врача задержали на вымогательстве при выдаче тела умершей от COVID-19 в открытом гробу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
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"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержали заведующего патологоанатомическим отделением и врача одной из столичных больниц на получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, указанные работники больницы систематически требовали от родственников умерших денежные средства за ускорение проведения вскрытий тел, хранения их в холодильных камерах, мытье, одевание и подготовку к захоронению. При этом услуги, за которые работники больницы брали деньги, согласно нормативно-правовыми актами Минздрава Украины предоставляются бесплатно.
"Врачей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении очередной неправомерной выгоды от гражданина за подготовку и выдачу тела женщины, умершей от COVID-19, в открытом гробу", - отмечается в сообщении.
Так, в настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения. Отмечается, что следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к коррупционной схеме.
Дополнение
В Киеве незаконно изготавливали фейковые справки об отрицательном тесте на COVID-19, цена стартовала от 900 грн. К схеме причастны работники частной лаборатории.
Это уже не первый случай со схемами со справками о тесте на COVID-19. Так, в январе полиция разоблачила супругов, которые изготовляли поддельные справки о прохождении теста на коронавирус. Ежедневно злоумышленники изготавливали не менее 70 фальсифицированных справок по 500 грн. Полиция открыла производство.