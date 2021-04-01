Вимагали до пів мільйона гривень за "безкоштовні" операції: у Запорізькій лікарні викрили корупційну схему
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Запорізькій лікарні вимагали гроші з інвалідів 1 та 2 груп за проведення нейрохірургічних операцій, які підпадали під безоплатну медичну допомогу. Як повідомили у пресцентрі СБУ, вартість медичних “послуг” учасників корупційної схеми становила до пів мільйона гривень, передає УНН.
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"Служба безпеки України викрила посадовців Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги Запорізької міськради, причетних до одержання хабарів. Вартість медичних “послуг” учасників корупційної схеми становила до пів мільйона гривень.
Задокументовано факти вимагання грошей з інвалідів 1 та 2 груп за проведення нейрохірургічних операцій", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За попередніми даними слідства, протиправну діяльність організували декілька посадовців медустанови. Зловмисники вимагали гроші з громадян за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу. Для передачі неправомірної вигоди організатори схеми залучили посередника.
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Розмір хабарів залежав від “пакету послуг”, у тому числі за проведення операцій, розміщення в окремій палаті, безперешкодне оформлення документів встановленого зразка.
Для легалізації незаконної діяльності посадовці отримували від пацієнтів підписані заяви про нібито добровільні “внески” на розвиток медичної установи.
Додамо
Правоохоронці затримали посередника у приміщенні медзакладу під час передачі хабара. Одного з організаторів оборудки затримано у власному кабінеті.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності, у тому числі керівництва медзакладу.