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Требовали до половины миллиона гривен за "бесплатные" операции: в Запорожской больнице разоблачили коррупционную схему

Требовали до половины миллиона гривен за "бесплатные" операции: в Запорожской больнице разоблачили коррупционную схему

Киев  •  УНН

 • 16554 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Запорожской больнице требовали деньги с инвалидов 1 и 2 групп за проведение нейрохирургических операций, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь. Как сообщили в пресс-центре СБУ, стоимость медицинских “услуг” участников коррупционной схемы составляла до полумиллиона гривен, передает УНН.

Цитата

“Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского горсовета, причастных к получению взяток. Стоимость медицинских „услуг“ участников коррупционной схемы составляла до полумиллиона гривен.

Задокументированы факты вымогательства денег с инвалидов 1 и 2 групп за проведение нейрохирургических операций”, - говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовали несколько должностных лиц медучреждения. Злоумышленники требовали деньги с граждан за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь. Для передачи неправомерной выгоды организаторы схемы привлекли посредника.

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Размер взяток зависел от “пакета услуг”, в том числе за проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца.

Для легализации незаконной деятельности должностные лица получали от пациентов подписанные заявления о якобы добровольных “взносах” на развитие медицинского учреждения.

Добавим

Правоохранители задержали посредника в помещении медучреждения при передаче взятки. Один из организаторов сделки задержан в собственном кабинете.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе руководства медучреждения.

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