Требовали до половины миллиона гривен за "бесплатные" операции: в Запорожской больнице разоблачили коррупционную схему
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Запорожской больнице требовали деньги с инвалидов 1 и 2 групп за проведение нейрохирургических операций, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь. Как сообщили в пресс-центре СБУ, стоимость медицинских “услуг” участников коррупционной схемы составляла до полумиллиона гривен, передает УНН.
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“Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского горсовета, причастных к получению взяток. Стоимость медицинских „услуг“ участников коррупционной схемы составляла до полумиллиона гривен.
Задокументированы факты вымогательства денег с инвалидов 1 и 2 групп за проведение нейрохирургических операций”, - говорится в сообщении.
Детали
По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовали несколько должностных лиц медучреждения. Злоумышленники требовали деньги с граждан за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь. Для передачи неправомерной выгоды организаторы схемы привлекли посредника.
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Размер взяток зависел от “пакета услуг”, в том числе за проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца.
Для легализации незаконной деятельности должностные лица получали от пациентов подписанные заявления о якобы добровольных “взносах” на развитие медицинского учреждения.
Добавим
Правоохранители задержали посредника в помещении медучреждения при передаче взятки. Один из организаторов сделки задержан в собственном кабинете.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе руководства медучреждения.