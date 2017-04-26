"Вільяреал" перервав безпрограшну серію "Атлетіко"

На "Вісенте Кальдерон" зустрічалися дві команди, які пропустили в поточній Прімері менше всіх. Правда, нестачі в гольових моментах "Атлетіко" не відчував. У першому таймі відмінні моменти упустили Антуан Грізманн, Сауль Ньігес і Анхель Корреа, а після перерви ближче всіх до успіху був Ніколас Гайтан. Розтративши свої шанси, "матрацники" під завісу зустрічі отримали фатальний гол у свої ворота - подачу Седріка Бакамбу замкнув Роберто Соріано.

Зауважимо, що команда Дієго Сімеоне прагнула скоротити відставання від лідируючого дуету "Барселони" і "Реала", а замість цього поставила під загрозу своє третє місце, на яке також претендує "Севілья". Андалузці відстають на три очки, але мають гру в запасі.

Додамо, що 29-го квітня "Атлетіко" гостюватиме у "Лас-Пальмаса", а 2 травня проведе на "Сантьяго Бернабеу" перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА проти "Реала".

Нагадаємо, у півфіналі Ліги чемпіонів "Атлетіко" зіграє проти мадридського "Реала".