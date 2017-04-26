"Вильярреал" прервал беспроигрышную серию "Атлетико"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38329 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101686 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155134 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115897 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116186 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112363 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104151 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107029 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103534 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153245 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Вильярреал" прервал беспроигрышную серию "Атлетико"

"Вильярреал" прервал беспроигрышную серию "Атлетико"

Киев  •  УНН

 • 11306 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Мадридский "Атлетико" проиграл на своем поле в 34 туре чемпионата Испании "Вильярреалу", потерпев первое поражение в 13 матчах, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

На "Висенте Кальдерон" встречались две команды, которые пропустили в текущей Примере меньше всех. Правда, недостатка в голевых моментах "Атлетико" не испытывал. В первом тайме отличные моменты упустили Гризманн, Сауль Ньигес и Корреа, а после перерыва ближе всех к успеху был Николас Гайтан. Растратив свои шансы, "матрасники" под занавес встречи получили роковой гол в свои ворота - подачу Бакамбу замкнул Роберто Сориано.

Заметим, что команда Диего Симеоне стремилась сократить отставание от лидирующего дуэта "Барселоны" и "Реала", а вместо этого поставила под угрозу свое третье место, на которое также претендует "Севилья". Андалузцы отстают на три очка, но имеют игру в запасе.

Добавим, что 29 апреля "Атлетико" будет гостить в "Лас-Пальмасе", а 2 мая проведет на "Сантьяго Бернабеу" первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов УЕФА против "Реала".

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Атлетико" сыграет против мадридского "Реала".

Украинские Национальные Новости

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