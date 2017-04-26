"Вильярреал" прервал беспроигрышную серию "Атлетико"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Мадридский "Атлетико" проиграл на своем поле в 34 туре чемпионата Испании "Вильярреалу", потерпев первое поражение в 13 матчах, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
На "Висенте Кальдерон" встречались две команды, которые пропустили в текущей Примере меньше всех. Правда, недостатка в голевых моментах "Атлетико" не испытывал. В первом тайме отличные моменты упустили Гризманн, Сауль Ньигес и Корреа, а после перерыва ближе всех к успеху был Николас Гайтан. Растратив свои шансы, "матрасники" под занавес встречи получили роковой гол в свои ворота - подачу Бакамбу замкнул Роберто Сориано.
Заметим, что команда Диего Симеоне стремилась сократить отставание от лидирующего дуэта "Барселоны" и "Реала", а вместо этого поставила под угрозу свое третье место, на которое также претендует "Севилья". Андалузцы отстают на три очка, но имеют игру в запасе.
Добавим, что 29 апреля "Атлетико" будет гостить в "Лас-Пальмасе", а 2 мая проведет на "Сантьяго Бернабеу" первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов УЕФА против "Реала".
Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Атлетико" сыграет против мадридского "Реала".