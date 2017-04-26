"Вильярреал" прервал беспроигрышную серию "Атлетико"

На "Висенте Кальдерон" встречались две команды, которые пропустили в текущей Примере меньше всех. Правда, недостатка в голевых моментах "Атлетико" не испытывал. В первом тайме отличные моменты упустили Гризманн, Сауль Ньигес и Корреа, а после перерыва ближе всех к успеху был Николас Гайтан. Растратив свои шансы, "матрасники" под занавес встречи получили роковой гол в свои ворота - подачу Бакамбу замкнул Роберто Сориано.

Заметим, что команда Диего Симеоне стремилась сократить отставание от лидирующего дуэта "Барселоны" и "Реала", а вместо этого поставила под угрозу свое третье место, на которое также претендует "Севилья". Андалузцы отстают на три очка, но имеют игру в запасе.

Добавим, что 29 апреля "Атлетико" будет гостить в "Лас-Пальмасе", а 2 мая проведет на "Сантьяго Бернабеу" первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов УЕФА против "Реала".

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Атлетико" сыграет против мадридского "Реала".