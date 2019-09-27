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Вилучення та гол бісіклетою: "Мілан" зазнав третьої поразки в Серії А

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. У заключному поєдинку п’ятого туру Серії А “Мілан” на стадіоні “Олімпіко” гостював в Турині у ФК “Торіно”, передає кореспондент УНН.

Вилучення та гол бісіклетою: "Мілан" зазнав третьої поразки в Серії А

На перерву у зустрічі команди пішли за переваги “россонері” — з пенальті відзначився Кшиштоф Пентек. Індивідуальний прохід Андреа Белотті допоміг вирівняти рахунок на 72 хвилині. Нападник позбувся опіки захисника та пробив у кут, в якому знаходився Доннарумма — кіпер не зумів впоратися.

Далі за неспортивну поведінку червону картку отримав воротар “Мілану” Рейна, який знаходився на лаві для запасних. Переможний гол також оформив Белотті, ударом у падінні через себе — 2:1.

Додамо, що “Мілан” з 6 очками знаходиться у нижній частині таблиці — 13 сходинка, а “Торіно” з 6 пунктами йде 6-м.

Нагадаємо, визначились команди-учасниці 1/8 фіналу Кубку України з футболу.

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