Удаление и гол через себя в падении: "Милан" потерпел третье поражение в серии А

На перерыв во встрече команды ушли с преимуществом “россонери” — с пенальти отличился Кшиштоф Пентек. Индивидуальный проход Андреа Белотти помог сравнять счет на 72 минуте. Нападающий избавился от опеки защитника и пробил в угол, в котором находился Доннарумма — кипер не сумел справиться.

Далее за неспортивное поведение красную карточку получил вратарь “Милана” Рейна, который находился на скамейке запасных. Победный гол также оформил Белотти, ударом в падении через себя — 2:1.

Добавим, что “Милан” с 6 очками находится в нижней части таблицы — 13 ступень, а “Торино” с 6 пунктами идет 6-м.

Напомним, определились команды-участницы 1/8 финала Кубка Украины по футболу.