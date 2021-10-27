Віллу вартістю 547 мільйонів доларів з єдиним у світі стінописом Караваджо виставили на продаж
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Елегантну віллу в центрі Риму, в якій знаходиться єдина у світі стельова фреска італійського художника Караваджо, буде продано з аукціону за стартовою ціною 471 мільйон євро (547 мільйонів доларів). Про це інформує УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Вілла "Аврора" розташована всього за два кроки від Віа Венето, знаменитої вулиці, увічненої режисером "Солодкого життя" Федеріко Фелліні. Вона оточена садом і гаражами і займає 2 800 квадратних метрів.
У шестиповерховому будинку знаходиться безліч творів мистецтва, у тому числі настінний живопис олією, що також приписується Караваджо.
На стелі невеликої кімнати площею 2,75 квадратних метра фреска Караваджо "Вілла Аврора" зображує трьох богів – Юпітера, Нептуна та Плутона – які збираються навколо напівпрозорої кулі.
Вона була замовлена кардиналом Франческо Марія Дель Монте у 1597 році, який використав би кімнату як алхімічну лабораторію, згідно з експертизою.
За словами професора історії сучасного мистецтва у Римському університеті Ла Сапієнца Алессандро Зуккарі, картина має оцінну вартість понад 310 мільйонів євро (360 мільйонів доларів).
Цуккарі дійшов висновку, що картина Караваджо "безцінна, оскільки вона є єдиною фрескою одного з найвидатніших художників сучасності".
Вілла також розписана фресками художника епохи бароко Джованні Франческо Барб'єрі, відомого як Гверчіно, який працював на віллі між 1621 та 1623 роками. Серед робіт Гверчіно – фреска Аврори, римської богині зорі, написана для племінника Папа Григорія XV, Алессандро Людовізі.
Одна з умов для майбутнього власника нерухомості, - це витратити в розмірі 11 мільйонів євро на реставрацію.
Як об'єкт мистецтва, що охороняється, держава матиме право переважної купівлі вілли.
Продажем займається аукціонна компанія Fallco Zucchetti.
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