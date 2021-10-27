Виллу стоимостью 547 миллионов долларов с единственной в мире фреской Караваджо выставили на продажу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Элегантная вилла в центре Рима, в которой находится единственная в мире потолочная фреска итальянского художника Караваджо, будет продана с аукциона по стартовой цене 471 миллион евро (547 миллионов долларов). Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Вилла "Аврора" расположена всего в двух шагах от Виа Венето, знаменитой улицы, увековеченной режиссером "Сладкой жизни" Федерико Феллини. Она окружена садом и гаражами и занимает 2 800 квадратных метров.
В шестиэтажном доме находится множество произведений искусства, в том числе настенная живопись растительным маслом, которую также приписывается Караваджо.
На потолке небольшой комнаты площадью 2,75 квадратных метра фреска Караваджо "Вилла Аврора" изображает трех богов – Юпитера, Нептуна и Плутона – которые собираются вокруг полупрозрачного шара.
Она была заказана кардиналом Франческо Марией Дель Монте в 1597 году, который использовал бы комнату в качестве алхимической лаборатории, согласно экспертизе.
По словам профессора истории современного искусства в Римском университете Ла Сапиенца Алессандро Зуккари, картина имеет оценочную стоимость более 310 миллионов евро (360 миллионов долларов).
Цуккари пришел к выводу, что картина Караваджо "бесценна, поскольку она является единственной фреской одного из величайших художников современности".
Вилла также расписана фресками художника эпохи барокко Джованни Франческо Барбьери, известного как Гверчино, работавшего на вилле между 1621 и 1623 годами. Среди работ Гверчино – фреска Авроры, римской богини звезды, написанная для племянника Папа Григория XV, Алессандро Людовизе.
Одно из условий для будущего владельца недвижимости – это траты в размере 11 миллионов евро на реставрацию.
Как объект охраняемого искусства государство будет иметь право преимущественной покупки виллы.
Продажей занимается аукционная компания Fallco Zucchetti.
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