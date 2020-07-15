Викриття злочинного угруповання, що збувало вибухівку: із обшуками прийшли на підприємство Укроборонпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. В Україні викрили злочинне угрупування, яке виготовляло та збувало вибухові речовини. Під час обшуків було виявлено понад 200 кг пороху, службову документацію, готівкові кошти в сумі понад 100 тис. грн та 23 тис. доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“...викрито міжрегіональне злочинне угруповання, яке займалося незаконним виготовленням та реалізацією вибухових речовин через мережу Інтернет (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України)”, — сказано у повідомленні.
За даними слідства, до злочинного угруповання входили мешканці Сумської, Херсонської, Полтавської, Львівської областей та міста Києва.
“Проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі оперативну закупку вибухової речовини — 25 кг пороху.
Наразі проводяться 25 обшуків у п’яти областях України, у тому числі на одному із підприємств Державного концерну „Укроборонпром“ та інших приватних підприємствах-посередниках, а також за місцем проживання дев’яти членів злочинного угруповання, гаражних і складських приміщеннях, транспортних засобах. Під час обшуків вилучено понад 200 кг пороху та службову документацію із чорновими записами про незаконний збут пороху упродовж останніх 3 років, а також готівкові кошти в сумі понад 100 тис грн та 23 тис доларів”, — додається у повідомленні.
Повідомляється, що за результатами проведення обшуків буде вирішуватись питання щодо затримання осіб, причетних до вчинення злочину, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, викрито міжрегіональне злочинне угруповання, яке займалося незаконним виготовленням і збутом зброї. Також проводяться обшуки у чотирьох областях за адресами мешкання фігурантів справи.