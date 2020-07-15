Викриття злочинного угруповання, що збувало вибухівку: із обшуками прийшли на підприємство Укроборонпрому

ukru
Ексклюзив
08:24 • 42665 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 93753 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 102595 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 164895 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 136996 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146293 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147697 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129218 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183212 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126268 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 104077 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 142846 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 123587 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 109815 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 110021 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 42665 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 93753 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 102595 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 86199 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 131222 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104404 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105022 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122762 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139305 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137354 перегляди
Актуальне
Викриття злочинного угруповання, що збувало вибухівку: із обшуками прийшли на підприємство Укроборонпрому

Викриття злочинного угруповання, що збувало вибухівку: із обшуками прийшли на підприємство Укроборонпрому

Київ • УНН

 • 12067 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. В Україні викрили злочинне угрупування, яке виготовляло та збувало вибухові речовини. Під час обшуків було виявлено понад 200 кг пороху, службову документацію, готівкові кошти в сумі понад 100 тис. грн та 23 тис. доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“...викрито міжрегіональне злочинне угруповання, яке займалося незаконним виготовленням та реалізацією вибухових речовин через мережу Інтернет (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України)”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, до злочинного угруповання входили мешканці Сумської, Херсонської, Полтавської, Львівської областей та міста Києва.

“Проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі оперативну закупку вибухової речовини — 25 кг пороху.

Наразі проводяться 25 обшуків у п’яти областях України, у тому числі на одному із підприємств Державного концерну „Укроборонпром“ та інших приватних підприємствах-посередниках, а також за місцем проживання дев’яти членів злочинного угруповання, гаражних і складських приміщеннях, транспортних засобах. Під час обшуків вилучено понад 200 кг пороху та службову документацію із чорновими записами про незаконний збут пороху упродовж останніх 3 років, а також готівкові кошти в сумі понад 100 тис грн та 23 тис доларів”, — додається у повідомленні.

Повідомляється, що за результатами проведення обшуків буде вирішуватись питання щодо затримання осіб, причетних до вчинення злочину, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, викрито міжрегіональне злочинне угруповання, яке займалося незаконним виготовленням і збутом зброї. Також проводяться обшуки у чотирьох областях за адресами мешкання фігурантів справи. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32