Разоблачение преступной группировки, что сбывала взрывчатку: с обысками пришли на предприятие Укроборонпрома
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Украине разоблачили преступную группировку, которая изготовляла и сбывала взрывчатые вещества. Во время обысков было обнаружено более 200 кг пороха, служебную документацию, наличные средства в сумме более 100 тыс. грн и 23 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"... разоблачено межрегиональную преступную группировку, которая занималась незаконным изготовлением и реализацией взрывчатых веществ через Интернет (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, в преступную группировку входили жители Сумской, Херсонской, Полтавской, Львовской областей и города Киева.
"Проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий, в том числе оперативную закупку взрывчатого вещества - 25 кг пороха.
Проводятся 25 обысков в пяти областях Украины, в том числе на одном из предприятий Государственного концерна "Укроборонпром" и других частных предприятиях-посредниках, а также по месту жительства девяти членов преступной группировки, гаражных и складских помещениях, транспортных средствах. Во время обысков изъято более 200 кг пороха и служебную документацию с черновыми записями о незаконном сбыте пороха в течение последних 3 лет, а также наличные средства в сумме свыше 100 тысяч гривен и 23 тысяч долларов", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что по результатам проведения обысков будет решаться вопрос о задержании лиц, причастных к совершению преступления, сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, разоблачено межрегиональную преступную группировку, которая занималась незаконным изготовлением и сбытом оружия. Также проводятся обыски в четырех областях по адресам проживания фигурантов дела.