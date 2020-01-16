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У пасажира авіарейсу "Анкара-Київ" знайшли контрабанду фальсифікату ліків для онкохворих

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність контрабандного каналу доставки в Україну з Туреччини ймовірно фальсифікованих лікарських засобів від онкозахворювань на суму понад 300 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прессслужбу Офісу Генпрокурора.

У пасажира авіарейсу "Анкара-Київ" знайшли контрабанду фальсифікату ліків для онкохворих

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 14 січня 2020 року Нацполіцією спільно з Держприкордонслужбою в межах кримінального провадження викрито і припинено діяльність контрабандного каналу доставки в Україну з Туреччини ймовірно фальсифікованих лікарських засобів від онкозахворювань", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними слідства, громадянин України – пасажир авіарейсу сполученням "Анкара-Київ" намагався ввезти на митну територію України лікарські засоби із ознаками фальсифікату на суму понад 300 тисяч гривень.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно діяльності злочинної організації, яка займалась виготовленням та реалізацією на території України та поза її межами фальсифікованих лікарських засобів, триває", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині студент-іноземець організував контрабанду "психотропів" із ЄС.

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