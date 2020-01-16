У пассажира авиарейса "Анкара-Киев" нашли контрабанду фальсификата лекарств для онкобольных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность контрабандного канала доставки в Украину из Турции вероятно фальсифицированных лекарственных средств от онкозаболеваний на сумму более 300 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"За процессуального руководства Офиса Генерального прокурора 14 января 2020 года Нацполицией совместно с Госпогранслужбой в рамках уголовного производства пресечена деятельность контрабандного канала доставки в Украину из Турции вероятно фальсифицированных лекарственных средств от онкозаболеваний", - говорится в сообщении.
Так, по данным следствия, гражданин Украины - пассажир авиарейса сообщением "Анкара-Киев" пытался ввезти на таможенную территорию Украины лекарственные средства с признаками фальсификата на сумму более 300 тысяч гривен.
"Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении деятельности преступной организации, которая занималась изготовлением и реализацией на территории Украины и за ее пределами фальсифицированных лекарственных средств, продолжается", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Харьковской области студент-иностранец организовал контрабанду "психотропов" из ЕС.