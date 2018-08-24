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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Викритий у розтраті коштів конгресмен, вийшов з трьох комітетів нижньої палати

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Член Палати представників Конгресу США Дункан Хантер (республіканець, від штату Каліфорнія), звинувачений у великій розтраті, прийняв рішення тимчасово припинити виконувати обов’язки члена трьох комітетів нижньої палати. Відповідну заяву, текст якої опублікований на офіційному сайті конгресмена, Хантер направив в четвер спікеру Палати представників Полу Райану, повідомляє УНН.

Викритий у розтраті коштів конгресмен, вийшов з трьох комітетів нижньої палати

“У світлі недавніх подій я прошу тимчасово звільнити мене від виконання обов’язків в комітетах у справах збройних сил, освіти і працевлаштування, а також транспорту та інфраструктури. Я твердо маю намір відновити свою роль в якості активного учасника цих комітетів після успішного врегулювання юридичних питань”, — зазначив конгресмен.

“Звинувачення на мою адресу мають політичне підґрунтя і не є обґрунтованими. Я твердо маю намір протистояти їм”, — додав Хантер.

Як повідомляв УНН, члену Палати представників Конгресу США Дункану Хантеру (республіканець, від штату Каліфорнія) і його дружині Маргарет пред’явлені звинувачення в розтраті коштів, виділених на ведення виборчої кампанії перед загальними виборами в 2016 році.

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