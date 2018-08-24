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Уличенный в растрате средств конгрессмен, вышел из трех комитетов нижней палаты

Киев • УНН

 • 7591 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Член Палаты представителей Конгресса США Дункан Хантер (республиканец, от штата Калифорния), обвинен в крупной растрате, принял решение временно прекратить исполнять обязанности члена трех комитетов нижней палаты. Соответствующее заявление, текст которого опубликован на официальном сайте конгрессмена, Хантер направил в четверг спикеру Палаты представителей Полу Райану, сообщает УНН.

Уличенный в растрате средств конгрессмен, вышел из трех комитетов нижней палаты

“В свете недавних событий я прошу временно освободить меня от исполнения обязанностей в комитетах по делам вооруженных сил, образования и трудоустройства, а также транспорта и инфраструктуры. Я твердо намерен возобновить свою роль в качестве активного участника этих комитетов после успешного урегулирования юридических вопросов”, — отметил конгрессмен.

“Обвинения в мой адрес имеют политическую подоплеку и не являются обоснованными. Я твердо намерен противостоять им”, — добавил Хантер.

Как сообщал УНН, члену Палаты представителей Конгресса США Дункану Хантеру (республиканец, от штата Калифорния) и его жене Маргарет предъявлены обвинения в растрате средств, выделенных на проведение избирательной кампании перед всеобщими выборами в 2016 году.

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