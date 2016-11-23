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Викрили посадових осіб підприємства, де працівники отримували заробітну плату "в конвертах"

Київ • УНН

 • 8833 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Харкові співробітники податкової міліції викрили посадових осіб одного з підприємств, працівники якого не були офіційно працевлаштовані і отримували заробітну плату в конвертах. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Викрили посадових осіб підприємства, де працівники отримували заробітну плату "в конвертах"

“В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 1 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) КК, було встановлено, що на підприємстві, яке займається виробництвом верхнього одягу, працює близько 40 осіб, які не були оформлені в передбачених законом порядку та за них не сплачуються податки та інші обов’язкові платежі,” — повідомляє джерело.

Зазначається, що всього керівники компанії шляхом приховування фонду заробітної плати ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму понад 748,8 тисячі гривень.

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Так, для виплати заробітної плати зловмисниками здійснювалася реалізація неврахованого товару, виробленого на власних виробничих потужностях за готівку, без відображення проведених операцій у бухгалтерському та податковому обліках. Зарплата працівникам виплачувалася “в конвертах”.

“В результаті проведеного обшуку було виявлено та вилучено понад сто тисяч доларів готівкою, готовий одяг, комп’ютерну техніку, а також чорнові записи, банківські чеки та інші документи,” — написав С.Білан.

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