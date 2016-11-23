Разоблачили должностных лиц предприятия, где работники получали заработную плату «в конвертах»

$41.170.09
45.030.03
ukru
Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 13786 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:29 • 23272 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 30961 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 41717 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 49972 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 63050 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 54858 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54619 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 116095 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81150 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2м/с
52%
Популярные новости

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 73287 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 36286 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 30117 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 81098 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 15974 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 81275 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 116095 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 223333 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 400805 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 393423 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 9676 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13392 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 13866 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 16087 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 73396 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Разоблачили должностных лиц предприятия, где работники получали заработную плату «в конвертах»

Киев • УНН

 • 8833 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Харькове сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц одного из предприятий, работники которого не были официально трудоустроены и получали заработную плату в конвертах. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Разоблачили должностных лиц предприятия, где работники получали заработную плату «в конвертах»

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК, было установлено, что на предприятии, которое занимается производством верхней одежды, работает около 40 человек, не были оформлены в предусмотренных законом порядке и за них не платятся налоги и другие обязательные платежи ", - сообщает источник.

Отмечается, что всего руководители компании путем сокрытия фонда заработной платы уклонились от уплаты налога с доходов физических лиц на общую сумму более 748,8 тысячи гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Налоговики вернули в бюджет Украины более 2,2 млн грн на Черниговщине

Так, для выплаты заработной платы злоумышленниками осуществлялась реализация неучтенного товара, произведенного на собственных производственных мощностях за наличные, без отражения проведенных операций в бухгалтерском и налоговом учете. Зарплата работникам выплачивалась "в конвертах".

"В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято более ста тысяч долларов наличными, готовая одежда, компьютерную технику, а также черновые записи, банковские чеки и другие документы", - написал С.Билан.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.78
Bitcoin
$82,211.60
S&P 500
$5,367.69
Tesla
$260.50
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,076.01
Ethereum
$1,635.56