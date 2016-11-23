Разоблачили должностных лиц предприятия, где работники получали заработную плату «в конвертах»

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК, было установлено, что на предприятии, которое занимается производством верхней одежды, работает около 40 человек, не были оформлены в предусмотренных законом порядке и за них не платятся налоги и другие обязательные платежи ", - сообщает источник.

Отмечается, что всего руководители компании путем сокрытия фонда заработной платы уклонились от уплаты налога с доходов физических лиц на общую сумму более 748,8 тысячи гривен.

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Так, для выплаты заработной платы злоумышленниками осуществлялась реализация неучтенного товара, произведенного на собственных производственных мощностях за наличные, без отражения проведенных операций в бухгалтерском и налоговом учете. Зарплата работникам выплачивалась "в конвертах".

"В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято более ста тысяч долларов наличными, готовая одежда, компьютерную технику, а также черновые записи, банковские чеки и другие документы", - написал С.Билан.