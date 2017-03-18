Викрадену в Словаччині 14 років тому автівку затримали на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні, 18 березня, прикордонники на Закарпатті виявили легковий автомобіль, який розшукувався Інтерполом як викрадений у Словаччині ще в 2003 році, повідомляють УНН у прес-службі Чопського прикордонного загону.
Так, під час перевірки документів на автомобіль Opel, яким в Україну прибув громадянин Словаччини, спрацювала база даних Інтерполу. Про цей факт прикордонники проінформували представників Нацполіції та Укрбюро Інтерполу.
“Під час перевірки водій повідомив, що придбав автомобіль у 2014 році і не знав, що він є у базі викрадених транспортних засобів. Річ у тім, що у Словаччині, на відміну від України, немає процедури перевірки авто через базу Інтерполу під час купівлі-продажу, тому й виникають такі ситуації”, — розповіла УНН речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.
Наразі автомобіль та документи на нього передано співробітникам Національної поліції.
Нагадаємо, 11 лютого в пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби виявили два автомобілі, які розшукувались Інтерполом, та іномарку з підробленим дорученням на право керування. За даними прикордонників один із автомобілів виявлено у пункті пропуску “Градениці”, що на українсько-молдовському кордоні. За їхніми даними, на автомобіль Opel Insignia молдовської реєстрації, що прибув на в’їзд в Україну, спрацювала база даних Інтерполу.