Похищенный в Словакии 14 лет назад автомобиль задержали в Закарпатской области

Так, во время проверки документов на автомобиль Opel, на котором в Украину прибыл гражданин Словакии, сработала база данных Интерпола. Об этом факте пограничники проинформировали представителей Нацполиции и Укрбюро Интерпола.

"Во время проверки водитель сообщил, что приобрел автомобиль в 2014 году и не знал, что он в базе угнанных транспортных средств. Дело в том, что в Словакии, в отличие от Украины, нет процедуры проверки авто по базе Интерпола при купле-продаже, поэтому и возникают такие ситуации", - рассказала УНН пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

Сейчас автомобиль и документы на него переданы сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, 11 февраля в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы обнаружили два автомобиля, которые разыскивались Интерполом, и иномарку с поддельными доверенностями на право управления. По данным пограничников один из автомобилей обнаружили в пункте пропуска "Граденицы" на украинско-молдавской границе. По их данным, на автомобиль Opel Insignia молдавской регистрации, прибывший на въезд в Украину, сработала база данных Интерпола.