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Викрадену картину Дега знайшли в автобусі біля Парижа

Викрадену картину Дега знайшли в автобусі біля Парижа

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. В автобусі поблизу Парижа знайшли полотно "Хористи" французького імпресіоніста Едгара Дега, яке викрали з музею Марселя в 2009 році, передає УНН з посиланням на BBC Україна.

Міністр культури Франції Франсуаза Ніссен заявила, що влада виявила картину в багажному відділенні автобуса, який зупинився на автовокзалі. Експерти підтвердили, що це було полотно "Хористи".

Картину всередині валізи знайшли працівники митниці. Жоден з пасажирів не визнав, що віз картину із собою. Нікого не заарештували.

Як зазначається, паризький Музей д'Орсе позичив картину Дега Музею Кантіні у Марселі у жовтні 2009 року, а через два місяці її вкрали.

Картина датується 1877 роком, її оцінюють у 800 тисяч євро.

Як повідомляв УНН, графічну роботу художника Пабло Пікассо вартістю приблизно 50 тисяч доларів викрали з художньої галереї в центрі міста Мілуокі в штаті Вашингтон.

Українські Національні Новини

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