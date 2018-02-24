Викрадену картину Дега знайшли в автобусі біля Парижа

Міністр культури Франції Франсуаза Ніссен заявила, що влада виявила картину в багажному відділенні автобуса, який зупинився на автовокзалі. Експерти підтвердили, що це було полотно "Хористи".

Картину всередині валізи знайшли працівники митниці. Жоден з пасажирів не визнав, що віз картину із собою. Нікого не заарештували.

Як зазначається, паризький Музей д'Орсе позичив картину Дега Музею Кантіні у Марселі у жовтні 2009 року, а через два місяці її вкрали.

Картина датується 1877 роком, її оцінюють у 800 тисяч євро.

Як повідомляв УНН, графічну роботу художника Пабло Пікассо вартістю приблизно 50 тисяч доларів викрали з художньої галереї в центрі міста Мілуокі в штаті Вашингтон.