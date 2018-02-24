Украденную картину Дега нашли в автобусе под Парижем
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В автобусе возле Парижа нашли полотно "Хористы" французского импрессиониста Эдгара Дега, которое похитили из музея Марселя в 2009 году, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.
Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, что власть обнаружила картину в багажном отделении автобуса, который остановился на автовокзале. Эксперты подтвердили, что это было полотно "Хористы".
Картину внутри чемодана нашли работники таможни. Ни один из пассажиров не признал, что вез картину с собой, и никого не арестовали.
Как отмечается, парижский Музей д'Орсэ одолжил картину Дега Музея Кантини в Марселе в октябре 2009 года, а через два месяца ее украли.
Картина датируется 1877 годом, ее оценивают в 800 тысяч евро.
Как сообщал УНН, графическую работу художника Пабло Пикассо стоимостью примерно 50 тысяч долларов похитили из художественной галереи в центре города Милуоки в штате Вашингтон.