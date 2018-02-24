Украденную картину Дега нашли в автобусе под Парижем

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63988 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78382 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81098 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107622 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100460 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104587 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111554 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134334 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Украденную картину Дега нашли в автобусе под Парижем

Украденную картину Дега нашли в автобусе под Парижем

Киев  •  УНН

 • 12236 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В автобусе возле Парижа нашли полотно "Хористы" французского импрессиониста Эдгара Дега, которое похитили из музея Марселя в 2009 году, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.

Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, что власть обнаружила картину в багажном отделении автобуса, который остановился на автовокзале. Эксперты подтвердили, что это было полотно "Хористы".

Картину внутри чемодана нашли работники таможни. Ни один из пассажиров не признал, что вез картину с собой, и никого не арестовали.

Как отмечается, парижский Музей д'Орсэ одолжил картину Дега Музея Кантини в Марселе в октябре 2009 года, а через два месяца ее украли.

Картина датируется 1877 годом, ее оценивают в 800 тысяч евро.

Как сообщал УНН, графическую работу художника Пабло Пикассо стоимостью примерно 50 тысяч долларов похитили из художественной галереи в центре города Милуоки в штате Вашингтон.

Украинские Национальные Новости

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