Викрадення та катування керівника “Нафтогазвидобування”: прокуратура ініціює арешт Рудьковського

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“Прокурором Офісу Генпрокурора подано до суду клопотання про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою колишньому народному депутатові, підозрюваному у викраденні та катуванні екскерівника приватної газовидобувної компанії”, — повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Повідомляється, що таке рішення прийнято у зв’язку із порушенням підозрюваним умов дозволу прокурора на виїзд за кордон виключно до міста Відень Республіки Австрія з метою отримання кваліфікованої медичної допомоги.

“Порушення було встановлено за результатом перевірки відомостей засобів масової інформації про те, що він був помічений на території Князівства Монако”, — зазначили в ОГПУ.

Доповнення

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Офіс генерального прокурора дозволив Рудьковському, з 4 серпня проходити медичне обстеження у Відні, Австрія — 11 серпня з’явилася інформація про його перебування у Монако.

Нагадаємо, в аеропорту “Бориспіль” Миколі Рудьковському особисто вручили повідомленні про підозру у справі щодо викрадення та катування екскерівника ПрАТ “Нафтогазвидобування” Олега Семінського, а також у вимаганні грошей від його рідних.



В червні 2021 року Печерський районний суд Києва відправив Рудьковського під варту.

Офіс Генпрокурора повідомив про розкриття резонансного викрадення екскерівника “Нафтогазвидобування” у 2012 році.

П’ятьом особам, у тому числі організатору, було повідомлено про підозру у викраденні та катуванні екскерівника ПрАТ “Нафтогазвидобування”, а на даний час народного депутата України IX скликання Олега Семінського.