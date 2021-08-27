Викрадення та катування керівника “Нафтогазвидобування”: прокуратура ініціює арешт Рудьковського
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Прокурором Офісу Генерального прокурора подано до Солом'янського районного суду Києва клопотання про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою ексміністру транспорту, екснардепу від Партії регіонів Миколі Рудьковському, якого підозрюють у викраденні та катуванні керівника компанії “Нафтогазвидобування”. Про це журналісту УНН повідомили у ОГПУ.
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“Прокурором Офісу Генпрокурора подано до суду клопотання про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою колишньому народному депутатові, підозрюваному у викраденні та катуванні екскерівника приватної газовидобувної компанії”, — повідомили в Офісі Генпрокурора.
Деталі
Повідомляється, що таке рішення прийнято у зв’язку із порушенням підозрюваним умов дозволу прокурора на виїзд за кордон виключно до міста Відень Республіки Австрія з метою отримання кваліфікованої медичної допомоги.
“Порушення було встановлено за результатом перевірки відомостей засобів масової інформації про те, що він був помічений на території Князівства Монако”, — зазначили в ОГПУ.
Доповнення
Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Офіс генерального прокурора дозволив Рудьковському, з 4 серпня проходити медичне обстеження у Відні, Австрія — 11 серпня з’явилася інформація про його перебування у Монако.
Нагадаємо, в аеропорту “Бориспіль” Миколі Рудьковському особисто вручили повідомленні про підозру у справі щодо викрадення та катування екскерівника ПрАТ “Нафтогазвидобування” Олега Семінського, а також у вимаганні грошей від його рідних.
В червні 2021 року Печерський районний суд Києва відправив Рудьковського під варту.
Офіс Генпрокурора повідомив про розкриття резонансного викрадення екскерівника “Нафтогазвидобування” у 2012 році.
П’ятьом особам, у тому числі організатору, було повідомлено про підозру у викраденні та катуванні екскерівника ПрАТ “Нафтогазвидобування”, а на даний час народного депутата України IX скликання Олега Семінського.