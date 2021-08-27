Похищение и пытки руководителя "Нефтегаздобычи": прокуратура инициирует арест Рудьковского
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Прокурором Офиса Генерального прокурора подано в Соломенский районный суд Киева ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей экс-министру транспорта, экс-нардепу от Партии регионов Николаю Рудьковскому, которого подозревают в похищении и истязании руководителя компании "Нефтегаздобыча". Об этом журналисту УНН сообщили в ОГПУ.
Цитата
"Прокурором Офиса Генпрокурора подано в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей бывшему народному депутату, подозреваемому в похищении и истязании экс-руководителя частной газодобывающей компании", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Детали
Сообщается, что такое решение принято в связи с нарушением подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд за границу исключительно в город Вена Республики Австрия с целью получения квалифицированной медицинской помощи.
"Нарушение было установлено по результатам проверки сведений средств массовой информации о том, что он был замечен на территории Княжества Монако", - отметили в ОГПУ.
Дополнение
Ранее в СМИ сообщалось, что Офис генерального прокурора позволил Рудьковскому, с 4 августа проходить медицинское обследование в Вене, Австрия - 11 августа появилась информация о его пребывании в Монако.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" Николаю Рудьковскому лично вручили сообщение о подозрении в деле о похищении и пытках экс-руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, а также в вымогательстве денег от его родных.
В июне 2021 года Печерский районный суд Киева отправил Рудьковского под стражу.
Офис генпрокурора сообщил о раскрытии резонансного похищения экс-руководителя "Нефтегаздобычи" в 2012 году.
Пяти лицам, в том числе организатору, было сообщено о подозрении в похищении и истязании экс-руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча", а в настоящее время народного депутата Украины IX созыва Олега Семинского.