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Група з 13 осіб викрадала зі штрафних майданчиків Києва автомобілі. Збитки склали понад 17 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо 13 членів злочинної організації, які викрадали автомобілі зі штрафних майданчиків Києва. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними розслідування, злочинна група, до якої входило 13 осіб, займалася незаконним заволодінням автомобілів зі штрафмайданчиків у Києві та в деяких інших областях. До своєї діяльності вони залучили одного з керівників місцевого відділу виконавчої служби, з яким вони виготовляли підроблені документи на видання авто.

Також до злочинної схеми було залучено працівника сервісного центру за допомогою якого вони узаконювали користування викраденими автівками.

Наразі довели 21 випадок злочинної діяльності групи, представники якої завдали потерпілим понад 17 млн грн збитків.

Під час слідства всі викрадені автомобілі знайдено та вилучено, а збитки відшкодовано.

13 людей обвинувачують у створенні та участі у злочинній організації, незаконному заволодінні транспортними засобами, підробленні документів, несанкціонованих діях із інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, зловживанні повноваженнями особами, які надають публічні послуги та незаконному зберіганні наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2, 3, ст. 365-2, ч. 1 ст. 309 КК України).

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