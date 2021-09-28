Группа из 13 человек похищала со штрафных площадок Киева автомобили. Ущерб составил более 17 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение касательно 13 членов преступной организации, которые похищали автомобили со штрафных площадок Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
По данным расследования, преступная группа, в которую входило 13 человек, занималась незаконным завладением автомобилей со штрафплощадок в Киеве и в некоторых других областях. К своей деятельности они привлекли одного из руководителей местного отдела исполнительной службы, с которым они изготавливали поддельные документы на выдачу авто.
Также к преступной схеме был привлечен работник сервисного центра, с помощью которого они узаконивали пользование похищенными автомобилями.
Сейчас доказали 21 случай преступной деятельности группы, представители которой нанесли потерпевшим более 17 млн грн убытков.
Во время следствия все похищенные автомобили найдены и изъяты, ущерб возмещен.
13 человек обвиняют в создании и участии в преступной организации, незаконном завладении транспортными средствами, подделке документов, несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, злоупотреблении полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги и незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2, 3, ст. 365-2, ч. 1 ст. 309 УК Украины).
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