В Одесі з автівки викрали 100 тисяч доларів

У Київському районі Одеси невідома особа таємно викрала з автомобіля Toyota, що належить місцевому жителю 1962 року народження, сумку з грошима на суму сто тисяч доларів. Разом з грошима викрадено документи на авто та водійське посвідчення потерпілого.

Заволодівши сумкою, невстановлена особа зникла з місця події у невідомому напрямку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 187 КК України (крадіжка).

Нагадаємо, на Вінниччині затримали банду, яка обкрадала автомобілі.