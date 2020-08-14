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19 березня, 18:42 • 36524 перегляди

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19 березня, 10:24 • 112179 перегляди

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В Одесі з автівки викрали 100 тисяч доларів

В Одесі з автівки викрали 100 тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Одесі з автомобіля місцевого жителя викрали 100 тисяч доларів. Про це УНН повідомили правоохоронці.

У Київському районі Одеси невідома особа таємно викрала з автомобіля Toyota, що належить місцевому жителю 1962 року народження, сумку з грошима на суму сто тисяч доларів. Разом з грошима викрадено документи на авто та водійське посвідчення потерпілого.

Заволодівши сумкою, невстановлена особа зникла з місця події у невідомому напрямку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 187 КК України (крадіжка).

Нагадаємо, на Вінниччині затримали банду, яка обкрадала автомобілі.

Українські Національні Новини

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