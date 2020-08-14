В Одесі з автівки викрали 100 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Одесі з автомобіля місцевого жителя викрали 100 тисяч доларів. Про це УНН повідомили правоохоронці.
У Київському районі Одеси невідома особа таємно викрала з автомобіля Toyota, що належить місцевому жителю 1962 року народження, сумку з грошима на суму сто тисяч доларів. Разом з грошима викрадено документи на авто та водійське посвідчення потерпілого.
Заволодівши сумкою, невстановлена особа зникла з місця події у невідомому напрямку.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 187 КК України (крадіжка).
Нагадаємо, на Вінниччині затримали банду, яка обкрадала автомобілі.