В Одессе из машины похитили 100 тысяч долларов

В Киевском районе Одессы неизвестный тайно похитил из автомобиля Toyota, принадлежащего местному жителю 1962 года рождения, сумку с деньгами на сумму сто тысяч долларов. Вместе с деньгами похищены документы на автомобиль и водительское удостоверение пострадавшего.

Завладев сумкой, неустановленное лицо скрылось с места происшествия в неизвестном направлении.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 187 УК Украины (кража).

Напомним, в Винницкой области задержали банду, которая обворовывала автомобили.