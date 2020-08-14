В Одессе из машины похитили 100 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Одессе из автомобиля местного жителя похитили 100 тысяч долларов. Об этом сообщили УНН правоохранители.
В Киевском районе Одессы неизвестный тайно похитил из автомобиля Toyota, принадлежащего местному жителю 1962 года рождения, сумку с деньгами на сумму сто тысяч долларов. Вместе с деньгами похищены документы на автомобиль и водительское удостоверение пострадавшего.
Завладев сумкой, неустановленное лицо скрылось с места происшествия в неизвестном направлении.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 187 УК Украины (кража).
Напомним, в Винницкой области задержали банду, которая обворовывала автомобили.