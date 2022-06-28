Викрадачі коштовностей нахабно пограбували голландський художній ярмарок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Озброєні грабіжники влаштували зухвалий наліт на міжнародний художній ярмарок у Нідерландах у вівторок, розбивши кувалдою скриньку з коштовностями на очах у переляканих відвідувачів. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Поліція заявила, що вони зупинили автомобіль і заарештували двох бельгійців у віці від двадцяти до двадцяти років після того, як четверо елегантно одягнених злодіїв пограбували TEFAF (Європейський ярмарок витончених мистецтв) у місті Маастріхт.
За даними поліції, ніхто не постраждав.
"На кіоск було здійснено наліт, вони втекли, і ми почали пошуки, - сказав AFP представник поліції провінції Лімбург Вім Коєнен. - Підозрюваних було четверо, двох затримано".
Голландські ЗМІ повідомили, що у вітрині були прикраси з діамантами та інші предмети лондонського ювелірного будинку Symbolic та Chase.
Голландська поліція розпочала масштабний пошук з використанням вертольота та собак-шукачів і незабаром після цього заарештувала поблизу 22-річного та 26-річного чоловіків із Бельгії.
Додамо
Ярмарок TEFAF — один із найбільших у Європі, на ньому представлені сотні робіт.
Це не перший випадок нападу зловмисників на ярмарок.
У 2011 році на виставці було вкрадено кільце та діамантове кольє вартістю 860 000 євро (1,2 мільйона доларів на той момент), які належали лондонському ювеліру.
У Нідерландах також відбулася низка крадіжок творів мистецтва: у 2020 році було викрадено картини Ван Гога та Франса Хальса.