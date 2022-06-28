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Викрадачі коштовностей нахабно пограбували голландський художній ярмарок

Викрадачі коштовностей нахабно пограбували голландський художній ярмарок

Київ • УНН

 • 173562 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Озброєні грабіжники влаштували зухвалий наліт на міжнародний художній ярмарок у Нідерландах у вівторок, розбивши кувалдою скриньку з коштовностями на очах у переляканих відвідувачів. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Поліція заявила, що вони зупинили автомобіль і заарештували двох бельгійців у віці від двадцяти до двадцяти років після того, як четверо елегантно одягнених злодіїв пограбували TEFAF (Європейський ярмарок витончених мистецтв) у місті Маастріхт.

За даними поліції, ніхто не постраждав.

"На кіоск було здійснено наліт, вони втекли, і ми почали пошуки, - сказав AFP представник поліції провінції Лімбург Вім Коєнен. - Підозрюваних було четверо, двох затримано".

Голландські ЗМІ повідомили, що у вітрині були прикраси з діамантами та інші предмети лондонського ювелірного будинку Symbolic та Chase.

Голландська поліція розпочала масштабний пошук з використанням вертольота та собак-шукачів і незабаром після цього заарештувала поблизу 22-річного та 26-річного чоловіків із Бельгії.

Додамо

Ярмарок TEFAF — один із найбільших у Європі, на ньому представлені сотні робіт.

Це не перший випадок нападу зловмисників на ярмарок.

У 2011 році на виставці було вкрадено кільце та діамантове кольє вартістю 860 000 євро (1,2 мільйона доларів на той момент), які належали лондонському ювеліру.

У Нідерландах також відбулася низка крадіжок творів мистецтва: у 2020 році було викрадено картини Ван Гога та Франса Хальса.

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