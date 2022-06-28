Похитители драгоценностей нагло ограбили голландскую художественную ярмарку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Вооруженные грабители устроили дерзкий налет на международную художественную ярмарку в Нидерландах во вторник, разбив кувалдой ящик с драгоценностями на глазах у испуганных посетителей. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Полиция заявила, что они остановили автомобиль и арестовали двух бельгийцев в возрасте от двадцати до двадцати лет после того, как четверо элегантно одетых воров ограбили TEFAF (Европейская ярмарка изящных искусств) в городе Маастрихт.
По данным полиции, никто не пострадал.
"На киоск был совершен налет, они сбежали, и мы начали поиски, - сказал AFP представитель полиции провинции Лимбург Вим Коэнен. - Подозреваемых было четверо, двое задержаны".
Голландские СМИ сообщили, что в витрине были украшения с бриллиантами и другие предметы лондонского ювелирного дома Symbolic и Chase.
Голландская полиция начала масштабный поиск с использованием вертолета и собак-искателей и вскоре после этого арестовала 22-летнего и 26-летнего мужчин из Бельгии.
Добавим
Ярмарка TEFAF — одна из крупнейших в Европе, на ней представлены сотни работ.
Это не первый случай нападения злоумышленников на ярмарку.
В 2011 году на выставке было украдено кольцо и бриллиантовое колье стоимостью 860 000 евро (1,2 миллиона долларов на тот момент), принадлежавших лондонскому ювелиру.
В Нидерландах также произошел ряд краж произведений искусства: в 2020 году были похищены картины Ван Гога и Франса Хальса.