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Похитители драгоценностей нагло ограбили голландскую художественную ярмарку

Похитители драгоценностей нагло ограбили голландскую художественную ярмарку

Киев • УНН

 • 173558 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Вооруженные грабители устроили дерзкий налет на международную художественную ярмарку в Нидерландах во вторник, разбив кувалдой ящик с драгоценностями на глазах у испуганных посетителей. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Полиция заявила, что они остановили автомобиль и арестовали двух бельгийцев в возрасте от двадцати до двадцати лет после того, как четверо элегантно одетых воров ограбили TEFAF (Европейская ярмарка изящных искусств) в городе Маастрихт.

По данным полиции, никто не пострадал.

"На киоск был совершен налет, они сбежали, и мы начали поиски, - сказал AFP представитель полиции провинции Лимбург Вим Коэнен. - Подозреваемых было четверо, двое задержаны".

Голландские СМИ сообщили, что в витрине были украшения с бриллиантами и другие предметы лондонского ювелирного дома Symbolic и Chase.

Голландская полиция начала масштабный поиск с использованием вертолета и собак-искателей и вскоре после этого арестовала 22-летнего и 26-летнего мужчин из Бельгии.

Добавим

Ярмарка TEFAF — одна из крупнейших в Европе, на ней представлены сотни работ.

Это не первый случай нападения злоумышленников на ярмарку.

В 2011 году на выставке было украдено кольцо и бриллиантовое колье стоимостью 860 000 евро (1,2 миллиона долларов на тот момент), принадлежавших лондонскому ювелиру.

В Нидерландах также произошел ряд краж произведений искусства: в 2020 году были похищены картины Ван Гога и Франса Хальса.

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