Використання газу замість вугілля на українських ТЕС не планується

"В цілому ми моніторимо ситуацію на ринку електроенергії, ми працюємо з максимальним складом обладнання. З урахуванням сформованої кон'юнктури ми плануємо поставки вугілля якраз під цей режим, щоб використовувати вугілля, а не газ. Тобто ми таких перспектив (по використанню газу на ТЕС - ред.) не бачимо для себе", - сказав Д.Маляр.

Як повідомляв УНН, станом на 1 жовтня борг енергоринку перед тепловими станціями становив близько 7 млрд грн.