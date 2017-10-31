Використання газу замість вугілля на українських ТЕС не планується
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Використання газу на ТЕС замість вугілля поки не планується. Про це на прес-конференції заявив заступник комерційного директора "ДТЕК Енерго" Дмитро Маляр, передає кореспондент УНН.
"В цілому ми моніторимо ситуацію на ринку електроенергії, ми працюємо з максимальним складом обладнання. З урахуванням сформованої кон'юнктури ми плануємо поставки вугілля якраз під цей режим, щоб використовувати вугілля, а не газ. Тобто ми таких перспектив (по використанню газу на ТЕС - ред.) не бачимо для себе", - сказав Д.Маляр.
Як повідомляв УНН, станом на 1 жовтня борг енергоринку перед тепловими станціями становив близько 7 млрд грн.