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Використання газу замість вугілля на українських ТЕС не планується

Використання газу замість вугілля на українських ТЕС не планується

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Використання газу на ТЕС замість вугілля поки не планується. Про це на прес-конференції заявив заступник комерційного директора "ДТЕК Енерго" Дмитро Маляр, передає кореспондент УНН.

"В цілому ми моніторимо ситуацію на ринку електроенергії, ми працюємо з максимальним складом обладнання. З урахуванням сформованої кон'юнктури ми плануємо поставки вугілля якраз під цей режим, щоб використовувати вугілля, а не газ. Тобто ми таких перспектив (по використанню газу на ТЕС - ред.) не бачимо для себе", - сказав Д.Маляр.

Як повідомляв УНН, станом на 1 жовтня борг енергоринку перед тепловими станціями становив близько 7 млрд грн.

Українські Національні Новини

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